В Запорожье задержали группу угонщиков элитных машин: опубликованы фото и видео
Угонщики пользовались сканерами сигнализаций или вскрывали замки
В Запорожье полицейские разоблачили группу серийных автоугонщиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, на протяжении 2017-2019 годов злоумышленники угоняли элитные автомобили и чистили гаражи на территории Запорожской области. 6 февраля копы задержали 49-летнего организатора группы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения еще трем членам группы.
Известно, что передвигались злоумышленники на автомобиле Ford. Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников автомобили Hyundai Elantra, Mercedes, набор отмычек, рации, сканеры для взлома сигнализации и другие вещественные доказательства.
По факту происшествия открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.
Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.
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