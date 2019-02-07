В Запорожье задержали группу угонщиков элитных машин: опубликованы фото и видео

Угонщики пользовались сканерами сигнализаций или вскрывали замки

В Запорожье разоблачили группировку угонщиков. Фото: Нацполиция

В Запорожье задержали группу угонщиков элитных машин: опубликованы фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c6f/a00/5c5c6fa00ebfb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c6f/a00/5c5c6fa00ebfb.jpg 2019-02-07T19:57:00+02:00 Запорожье Угонщики пользовались сканерами сигнализаций или вскрывали замки



















В Запорожье полицейские разоблачили группу серийных автоугонщиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, на протяжении 2017-2019 годов злоумышленники угоняли элитные автомобили и чистили гаражи на территории Запорожской области. 6 февраля копы задержали 49-летнего организатора группы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения еще трем членам группы.

Известно, что передвигались злоумышленники на автомобиле Ford. Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников автомобили Hyundai Elantra, Mercedes, набор отмычек, рации, сканеры для взлома сигнализации и другие вещественные доказательства.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

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