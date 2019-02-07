Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье задержали группу угонщиков элитных машин: опубликованы фото и видео

Сегодня, 19:57

Угонщики пользовались сканерами сигнализаций или вскрывали замки

В Запорожье разоблачили группировку угонщиков
В Запорожье разоблачили группировку угонщиков. Фото: Нацполиция
В Запорожье задержали группу угонщиков элитных машин: опубликованы фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c6f/a00/5c5c6fa00ebfb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c6f/a00/5c5c6fa00ebfb.jpg Запорожье Угонщики пользовались сканерами сигнализаций или вскрывали замки

В Запорожье полицейские разоблачили группу серийных автоугонщиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, на протяжении 2017-2019 годов злоумышленники угоняли элитные автомобили и чистили гаражи на территории Запорожской области. 6 февраля копы задержали 49-летнего организатора группы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения еще трем членам группы.

Известно, что передвигались злоумышленники на автомобиле Ford. Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников автомобили Hyundai Elantra, Mercedes, набор отмычек, рации, сканеры для взлома сигнализации и другие вещественные доказательства.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Запорожье, угон, угонщики

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье задержали группу угонщиков элитных машин: опубликованы фото и видео". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье посреди улицы ограбили мужчину

Сегодня, 14:36

Грабитель отнял у жертвы мобильный телефон и деньги, а затем скрылся

В Запорожье копы устроили погоню за пьяным угонщиком-арестантом: опубликовано видео

Сегодня, 11:50

Угонщик и его подельник пытались скрыться после того, как врезались в дерево

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной