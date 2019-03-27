В Запорожье задержали мужчин, наносивших на стены домов рекламу наркотиков

На обоих задержанных составили админпротоколы

В Запорожье задержали мужчин, наносивших на стены домов рекламу наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b48/92b/5c9b4892b8a00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b48/92b/5c9b4892b8a00.jpg 2019-03-27T12:08:00+02:00 Запорожье На обоих задержанных составили админпротоколы

В Запорожье полицейские задержали двоих мужчин, которые распространяли рекламу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции в Запорожской области.

Так, 26 марта, на улице Волшебной копы заметили мужчину, который расписывал стену дома аэрозольным баллончиком. Также надписи с рекламой сайтов, где продаются наркотики, появились и на рядом стоящих зданиях. Ранее судимый 35-летний житель поселка Новониколаевка был задержан.

В тот же день патрульные в Шевченковском районе задержали еще одного "рекламщика" – 23-летнего парня, который разрисовывал стены в общественных местах.









В отношении обоих нарушителей были составлены административные протоколы. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидентов.

Ранее мы писали, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов.

Также в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю. Вскоре выяснилось, что злоумышленниками оказались двое старшеклассников, решивших подзаработать – за каждую надпись им обещали выплатить по 20 гривен.

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