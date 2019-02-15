В Запорожье задержали мужчину с оружием и партией наркотиков: опубликованы фото
Копы изъяли пистолет с признаками переделки, патроны, наркотики и крупную сумму денег
В Запорожье полицейские изъяли у мужчины переделанное оружие и наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 14 февраля был проведен санкционированный обыск в квартире дома по улице Новокузнецкой, в ходе которого были обнаружены и изъяты два пистолета с признаками переработки, патроны и наркотики.
Кроме того, полицейские изъяли деньги и мобильные телефоны, направив все обнаруженные вещи на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.
Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.
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