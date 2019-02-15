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В Запорожье задержали мужчину с оружием и партией наркотиков: опубликованы фото

Сегодня, 14:14

Копы изъяли пистолет с признаками переделки, патроны, наркотики и крупную сумму денег

В Запорожье задержали мужчину с оружием и партией наркотиков
В Запорожье задержали мужчину с оружием и партией наркотиков.
В Запорожье задержали мужчину с оружием и партией наркотиков: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6ab/e98/5c66abe98afd4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6ab/e98/5c66abe98afd4.jpg Запорожье Копы изъяли пистолет с признаками переделки, патроны, наркотики и крупную сумму денег

В Запорожье полицейские изъяли у мужчины переделанное оружие и наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 14 февраля был проведен санкционированный обыск в квартире дома по улице Новокузнецкой, в ходе которого были обнаружены и изъяты два пистолета с признаками переработки, патроны и наркотики.

Кроме того, полицейские изъяли деньги и мобильные телефоны, направив все обнаруженные вещи на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.

Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области. 

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Тег оружие, наркотики, Запорожье, пистолет

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