В Запорожье задержали наркоторговца: опубликованы фото и видео

В сети появились фото и видео задержания торговца метадоном в Запорожье

В Запорожье задержали наркоторговца: опубликованы фото и видео 2019-02-07T13:33:56+02:00 Запорожье В сети появились фото и видео задержания торговца метадоном в Запорожье

В Шевченковском районе Запорожья задержали мужчину, которого подозревают в сбыте метадона. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Полицейские задокументировали факт сбыта наркотиков – у фигуранта обнаружили и изъяли наркотические вещества, а также деньги, полученные за товар.

Все изъятое направлено на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство, ведутся следственно-розыскные мероприятия.

Напомним, недавно в Ровно разоблачили 33-летнего местного жителя, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации в Израиле.

Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для сексуальной эксплуатации. Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.

Также мы писали о том, как в Черновцах задержали организатора нелегального бизнеса, который втягивал девушек в занятие проституцией.

"Организатором преступной схемы оказался 36-летний буковинец. Он подыскал в социальных сетях трех буковинок в возрасте от 18 до 25 лет. Пользуясь тем, что девушки находились в трудном материальном положении, сутенер втянул их в занятие проституцией. Половину полученных денег он оставлял себе", – заявили копы.

Кроме этого, полицейские выяснили, что злоумышленник угощал своих "подопечных" наркотиками, чтобы они стали более зависимы от него. Также наркотические средства сутенер сбывал лицам, которые пользовались сексуальными услугами девушек.

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