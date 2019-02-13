В Запорожье задержали очередного наркодилера: опубликовано видео
Запорожские копы задержали продавца метадона
В Запорожье полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 12 февраля копы получили оперативную информацию о том, что на территории города неизвестный занимается продажей метадона. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали местного жителя во время передачи товара. Наркотики у мужчины изъяли и направили на экспертизу.
По факту происшествия открыто уголовное производство. В настоящее время полицейские вместе с кинологами проводят санкционированный обыск по месту жительства фигуранта.
Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.
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