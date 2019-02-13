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В Запорожье задержали очередного наркодилера: опубликовано видео

Сегодня, 13:33

Запорожские копы задержали продавца метадона

В Запорожье задержали очередного наркодилера: опубликовано видео Запорожье Запорожские копы задержали продавца метадона

В Запорожье полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 12 февраля копы получили оперативную информацию о том, что на территории города неизвестный занимается продажей метадона. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали местного жителя во время передачи товара. Наркотики у мужчины изъяли и направили на экспертизу.

По факту происшествия открыто уголовное производство. В настоящее время полицейские вместе с кинологами проводят санкционированный обыск по месту жительства фигуранта.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления

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Тег наркотики, Запорожье, наркодилер, метадон , наркотик

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