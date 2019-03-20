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В Запорожье копы задержали парня, наносившего рекламу наркотиков

Сегодня, 11:31

Задержанного доставили в полицию для выяснения обстоятельств

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
В Запорожье копы задержали парня, наносившего рекламу наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg Запорожье Задержанного доставили в полицию для выяснения обстоятельств

В Запорожье задержали мужчину, который наносил на стены зданий рекламу сайтов, которые занимаются торговлей наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, 20 марта, около четырех часов утра, копы заметили на улице Совхозной мужчину, который расписывал стену дома аэрозольным баллончиком.

В ходе проверки в телефоне подозреваемого копы нашли фотографии различных зданий, на которых была написана реклама наркотиков черной краской, а во время осмотра прилегающей территории полицейские обнаружили дома с наркорекламой. Для выяснения обстоятельств 29-летнего нарушителя доставили в отделение полиции.

Ранее мы писали, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов. 

Ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя БолградаНа чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.

А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.

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Тег наркотики, Запорожье, реклама

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