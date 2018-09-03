В Запорожье задержали торговку людьми

Задержанная 2000 года рождения занималась "вербовкой и перемещением" женщин и девушек в сексуальное рабство с целью получения средств за их продажу

Сотрудники полиции задержали жительницу Запорожья, которую подозревают в продаже женщин и несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство за границу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

По данным ведомства, задержанная – жительница Запорожья 2000 года рождения – занималась "вербовкой и перемещением" женщин и девушек в сексуальное рабство за границу с целью получения средств за их продажу.

Отмечается, что сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, возбудили уголовное дело по статье 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека").

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Напомним, украинских подростков вывозили в Москву для продажи на органы. Перед судом должны предстать трое подозреваемых. Злоумышленники через социальные сети вербовали людей, преимущественно несовершеннолетних для трансплантации печени. Жертвам обещалось высокое вознаграждение.

Напомним, в Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего девушек в Турцию.

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