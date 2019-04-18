В Запорожье задержан боевик сепаратистов, залечивавший раны

Устроился охранником в городе и собирался снова к "своим"

Задержание боевика в Запорожье. Кадр из видео СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика террористических организаций т.н. "Л/ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель областного центра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должности" стрелка так называемого "2 батальона 11 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса "Восток" ДНР", он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой области.

В октябре 2015 злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" и поступил в "7 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса" террористической организации "ЛНР".

После полученного ранения боевик приехал в Запорожье на реабилитацию и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур. При этом он поддерживал связи с представителями террористических организации "Л/ДНР". По оперативной информации, он планировал вернуться на временно оккупированной территории Украины и присоединиться к боевикам.

В квартире фигуранта дела были обнаружены средства связи, с помощью которых он общался с представителями незаконных вооруженных формирований.

Злоумышленника известили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Яркий момент задержания можно посмотреть на видео:

Как сообщалось, СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине.

Также мы сообщали, что вОдесской области СБУ задержала боевика ИГИЛ.

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