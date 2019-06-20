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В Запорожье задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка

20 июня, 15:40

Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях

Материалы с детской порнографией, выявленные в компьютере запорожского педофила. Фото: Киберполиция Украины
Материалы с детской порнографией, выявленные в компьютере запорожского педофила. Фото: Киберполиция Украины.

Работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.

Он был участником многих закрытых групп, где участники распространяли контент с исключительно детской порнографией, сообщает сайт киберполиции Украины. Работая независимым фотокорреспондентом, человек также подрабатывал фотосъемками на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Некоторые из этих фото он также пересылал участникам закрытых групп.

Около года назад для обогащения собственной коллекции детской порнографии, а также собственного удовольствия, злоумышленник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку. Заметив, что она не рассказала об этом матери, мужчина еще несколько раз насиловал ребенка. При этом свои действия он снимал на фото и видеокамеру. Полученный контент распространял в сети, чтобы получить уникальный контент от участников таких групп, тем самым провоцируя других участников групп на подобные действия.

По месту жительства фигуранта полицейские провели обыск. Изъята техника, на которой хранился противоправный контент.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 153 ("Сексуальное насилие") УК Украины. Житель Запорожья уже извещен о подозрении и взят под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит до 10 лет заключения.

Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

Также мы сообщали о том, что в Одессе пропала 15-летняя девочка.

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Тег педофил, Запорожье, киберполиция

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