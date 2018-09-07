В Запорожье зафиксировали смерть от страшной болезни
Человек умер от лептоспироза, который переносится грызунами
В Запорожье врачи зарегистрировали смертельный случай из-за страшного инфекционного заболевания – лептоспироза. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.
По данным медиков, человек умер после заражения лептоспирозом из-за осложнений, вызванных заболеванием.
Врачи напомнили, что эта болезнь характеризуется поражением капилляров, печени, почек и мышц, а также явлениями интоксикации, и сопровождается постоянной лихорадкой.
Переносчиками инфекции чаще всего являются грызуны (крысы, мыши), а также другие животные. Заражение обычно происходит в воде через поврежденную кожу или слизистые оболочки. В то же время, от человека к человеку эта инфекция не передается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области за последние годы было зафиксировано три случая другой смертельно опасной болезни – малярии, один из которых закончился летальным исходом.
Отметим также, что медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.
Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье зафиксировали смерть от страшной болезни". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"