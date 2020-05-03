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В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии: проверяют почти полсотни жильцов

3 мая, 23:29

Елена Вус

Больную отправили в областную инфекционную больницу

В одном из общежитий, которое расположено в Заводском районе Запорожья, выявлен случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится на сайте Запорожского городского совета.

"По поручению городского головы Владимира Буряка, вечером состоялось заседание городского штаба для оперативного управления мероприятиями по недопущению дальнейшего распространения коронавируса", – отмечается в сообщении.

Больную отправили в областную инфекционную больницу. Уже сегодня начнется проверка контактных лиц.

Так как женщина жила в общежитии на 4 этаже, в первую очередь возьмут анализы у всех жителей этого этажа. На этом этаже проживает 45 человек. Все они будут оставаться на самоизоляции, соответствующее обязательство им предложат подписать во время взятия анализа. Возле общежития уже установлен пост полиции.

По информации областного лабораторного центра, результаты анализов можно будет получить уже в понедельник в середине дня.

Дальнейшие действия будут зависеть от полученных результатов анализов. Также будут проверять других лиц, с которыми контактировала женщина.

Напомним, вслед за вспышками коронавируса в общежитиях Вишневого и Петропавловской Борщаговки в пригороде столицы зафиксировано массовое заболевание COVID-19 еще в одном общежитии. Там коронавирусом заразились 13 человек в "общежитии для пожилых людей" на улице Вишневая в селе Зазимье. Уточняется, что в общежитии умерли два человека – один случай был летальным из-за коронавируса, а во втором случае пока неизвестно, был ли человек болен COVID-19.

Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

Отметим, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Запорожье карантин вспышка общежие коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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