В Запорожье загадочная личность в "костюме смерти" ворует елки: видео

В Запорожье жителей поселка Чкалова попросили помочь в поисках загадочного воришки, который выкопал декоративные деревья и, хоть и попал в поле зрения камер наблюдения, но остался неопознанным из-за своего необычного костюма.

Как рассказала Татьяна Бондаренко в своем Facebook, кража была совершена около 23:30, а "фигурант", скорее всего, проживает где-то неподалеку.

"Живет где-то недалеко, возможно, возле школы 64, кто обладает информацией, может чья-то соседка, просьба сообщить и сделать репост, пусть поселок знает своих героев!" – написала она.

На кадрах записи можно увидеть, что "загадочная личность" может быть как женщиной, так и мужчиной – на воришке был длинный плащ, а лицо закрывала маска, напоминающая мумию.

В комментариях люди выражают свое негодование и рассказывают. что подобное происходило в этом районе неоднократно.

Напомним, ранее в Одессе копы задержали подростка, который похитил из ломбарда драгоценности на сумму в 500 тысяч гривен. В полиции отметили, что кража была совершена на проспекте Добровольского в Суворовском районе города. Неизвестный зашел в помещение и распылил работнице в лицо газ из баллончика.

Кроме того, в Харькове камеры наблюдения зафиксировали кражу в поликлинике – к детской коляске подходит женщина в белом халате и быстро вытаскивает из нее кошелек. Также на видео видно, как в паре с воровкой работает девушка, которая будто бы заглядывает в открытый кабинет, а на самом деле прикрывает сообщницу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram