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В Запорожье загорелась инфекционная больница: есть погибшие

4 февраля, 01:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пожар в лечебном корпусе медучреждения удалось потушить

Вслед за пожаром на крупнейшей в стране теплоэлектростанции в Запорожской области произошла новая крупная авария – возгорание в 2 областной инфекционной больнице на Гвардейском бульваре в Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса начался 23:25 3 февраля. В конечном итоге огонь охватил 50 м. кв площади больницы.

В результате ЧП четыре человека погибли и еще двое пострадали, но в каком состоянии они находятся, не уточняется.

Спасателям удалось эвакуировать семерых человек.

Огонь тушили 58 сотрудников и 15 единиц техники ГСЧС.

В Telegram-канале its_zp был опубликовано видео с места событий:

Напомним, в октябре прошлого года в Харькове загорелась областная клиническая больница.

А в январе произошел пожар в харьковском доме престарелых. Жертвами трагедии стали 25 человек. Главные версии возгорания: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, а также замыкание электросети.

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Запорожье больницы пожар

Источник: Сегодня

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