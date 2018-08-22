В Запорожье загорелся автомобиль: пострадал мужчина

В Коммунарском районе Запорожья загорелся автомобиль Fiat Doblo, пострадал его владелец. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел 21 августа в 19:00 на улице Складской. Огонь спасателям пришлось тушить в течение 40 минут. В результате пожара пострадал владелец автомобиля: его госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы.

Как отметили спасатели, на данный момент причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Напомним, 21 августа в Харьковской области около поселка Дергачи во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ. В легковушке загорелся моторный отсек. Водитель успел выбраться из салона и вызвал спасателей.

Кроме того, не так давно в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. Водитель и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины.

А в Чернигове на улице Первого Мая во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров.



