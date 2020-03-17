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В Запорожье закрыли рынки: продавцы "бунтуют" и работают на тротуарах (фото)

17 марта, 12:27

Татьяна Очеретяна

Люди считают незаконным закрытие рынков

В Запорожье из-за карантина закрыли все торговые точки и заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. В свою очередь, предприниматели, которые торгуют на рынках, вышли на митинг под здание городского совета. Об этом пишет Укринформ.

"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты?", - сказала предприниматель Лидия Кривенко.

Люди собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков. Позже письмо передадут президенту.

Как выяснилось, около 7 часов утра на рынке в Коммунарском районе города торговцы раскладывали товар. Затем администрация рынка провела разъяснительную работу и часть торговцев сложила товар. Продавцы мяса вынесли за территорию рынка столы и начали торговать стихийно.

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"Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать?", – говорят продавцы.

Сам митинг под мерией начался в 9 утра.

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Напомним, в Запорожье коронавирус заподозрили у женщины, которая вернулась из Италии. Это первое "подозрение" на китайский вирус в регионе.

После проверки вирус у пациентки не обнаружили.

Также смотрите сюжет о том, как можно заразиться коронавирусом:

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