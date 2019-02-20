В Запорожье закупят новый транспорт и откроют три новых маршрута
Власти Запорожья решили закупить десятки новых троллейбусов и трамваев
В Запорожье планируют закупить еще несколько десятков трамваев и троллейбусов. Соответствующее решение было принято на заседании городского совета.
Как заявил городской голова Владимир Буряк, в 2019 году в Запорожье необходимо обновить подвижной состав трамваев и троллейбусов.
В связи с этим, планируется приобрести еще 12 европейских трамваев, а также закупить девять капитально отремонтированных троллейбусов, и пять новых троллейбусов с автономным ходом.
Кроме того, в этом году будет открыт новый маршрут №29, который соединит Заводской район с 4-м Южным микрорайоном. Также в этом году заработают маршрут №86 "Комбинат "Запорожсталь" – ул. Футбольная", маршрут №78 – "Симферопольское шоссе – ДК "ЗАлК".
Напомним, ранее в Запорожье на маршрут вышли еще два обновленных трамвая, которые прибыли из Европейского Союза. Ранее прибывшие вагоны уже эксплуатировались в Германии. После доставки в Запорожье специалисты трамвайного депо переоборудовали ходовую часть вагонов под украинскую колею, а также покрасили кузова в корпоративный цвет.
Также мы сообщали о планах Запорожского автозавода переключиться с выпуска легковых автомобилей на 9- и 12-метровые автобусы.
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