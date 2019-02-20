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В Запорожье закупят новый транспорт и откроют три новых маршрута

Сегодня, 16:37

Власти Запорожья решили закупить десятки новых троллейбусов и трамваев

В Запорожье закупят новые троллейбусы и трамваи
В Запорожье закупят новые троллейбусы и трамваи. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
В Запорожье закупят новый транспорт и откроют три новых маршрута //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d62/bc6/5c6d62bc6c1c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d62/bc6/5c6d62bc6c1c3.jpg Запорожье Власти Запорожья решили закупить десятки новых троллейбусов и трамваев

В Запорожье планируют закупить еще несколько десятков трамваев и троллейбусов. Соответствующее решение было принято на заседании городского совета.

Как заявил городской голова Владимир Буряк, в 2019 году в Запорожье необходимо обновить подвижной состав трамваев и троллейбусов.

В связи с этим, планируется приобрести еще 12 европейских трамваев, а также закупить девять капитально отремонтированных троллейбусов, и пять новых троллейбусов с автономным ходом.

Кроме того, в этом году будет открыт новый маршрут №29, который соединит Заводской район с 4-м Южным микрорайоном. Также в этом году заработают маршрут №86 "Комбинат "Запорожсталь" – ул. Футбольная", маршрут №78 – "Симферопольское шоссе – ДК "ЗАлК".

Напомним, ранее в Запорожье на маршрут вышли еще два обновленных трамвая, которые прибыли из Европейского Союза. Ранее прибывшие вагоны уже эксплуатировались в Германии. После доставки в Запорожье специалисты трамвайного депо переоборудовали ходовую часть вагонов под украинскую колею, а также покрасили кузова в корпоративный цвет.

Также мы сообщали о планах Запорожского автозавода переключиться с выпуска легковых автомобилей на 9- и 12-метровые автобусы.

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Тег транспорт, Запорожье, троллейбусы, трамваи

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