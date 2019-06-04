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В Запорожье заметили собаку зеленого цвета: появилось видео

4 июня, 03:04

В Хортицком районе появилось животное необычной окраски

В Запорожье заметили зеленую собаку. Скриншот
В Запорожье заметили зеленую собаку. Скриншот.

В Запорожье на одной из улиц Хортицкого района местный житель заметил бродячую собаку зеленого цвета. Видео с животным необычной окраски было выложено в социальных сетях.

В комментариях к видео люди предположили, что над собакой могли издеваться и облить ее зеленкой. Тем не менее, кто-то высказал мнение, что собака могла уснуть на газоне, где красили какую-то поверхность.

Местные жители в комментариях отметили, что это уже не первая зеленая собака в районе – ранее в этих краях видели еще пару животных подобного цвета.

Напомним, ранее в Днепре защитники животных спасли от хозяйки-мошенницы десятки голодных и заброшенных собак. Пенсионерка держала собак для заработка: продавала щенков-полукровок как породистых. Ютились животные в металлических клетках.

Также мы писали о том, как в Волынской области зоозащитница спасла от жестокой смерти троих лисят. Животных продавали в интернете, как приманку для обучения охотничьих собак. Женщина перекупила малышей у продавца и передала их в Луцкий зоопарк.

Ранее супруги из Кропивницкого спасли мини-свинку от нападения собак в центре города. Теперь заботятся и ищут ее прежнего владельца, или новую семью. "Они как кошечки, такие маленькие, и за ушком можно почесать, и щеки вот откормили какие", – говорит хозяйка.


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Тег видео, животные, собака, Запорожье

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