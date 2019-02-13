Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье женщина во время застолья чуть не зарезала знакомого

Сегодня, 16:46

Пострадавший был госпитализирован, а подозреваемая – задержана

Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Иллюстрация. Фото: Нацполиция.
В Запорожье женщина во время застолья чуть не зарезала знакомого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg Запорожье Пострадавший был госпитализирован, а подозреваемая - задержана

В Запорожье задержали женщину, которая во время ссоры тяжело ранила ножом своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, сообщение о происшествии поступило в полицию из местной больницы – врачи заявили, что к ним был доставлен 52-летний мужчина с ножевым ранением туловища.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что телесные повреждения потерпевшему нанесла его знакомая, с которой они употребляли алкогольные напитки в доме по улице Новомосковской.

Между ними возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой женщина схватила нож и ударила пострадавшего.

По факту происшествия было открыто уголовное производство, подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее драка с поножовщиной произошла возле магазина в Запорожье. В результате один из участников стычки оказался в больнице, а второй был задержан – ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также мы сообщали о кровавой стычке в Харькове, где после ссоры в кафе ранее судимый мужчина схватился за нож и ранил двоих мужчин и женщину. Пострадавшие оказались в больнице.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Запорожье, драка, ранения, поножовщина

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье женщина во время застолья чуть не зарезала знакомого". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области бывший заключенный зарезал свою взрослую дочь – СМИ

11 февраля, 17:06

После смерти женщины без матери остались трое детей

В Запорожье пьяная женщина во время драки ударила ножом сожителя

11 февраля, 15:05

Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Миграция переселенцев из Донбасса все больше осознанная

Нардеп Гончаренко обиделся на избирателей и закрыл комментарии

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Великая росийская фигуристка по прозвищу Зайчик
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

Почему зеленку не применяют нигде в мире

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий