В Запорожье женщина во время застолья чуть не зарезала знакомого
Пострадавший был госпитализирован, а подозреваемая – задержана
В Запорожье задержали женщину, которая во время ссоры тяжело ранила ножом своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, сообщение о происшествии поступило в полицию из местной больницы – врачи заявили, что к ним был доставлен 52-летний мужчина с ножевым ранением туловища.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что телесные повреждения потерпевшему нанесла его знакомая, с которой они употребляли алкогольные напитки в доме по улице Новомосковской.
Между ними возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой женщина схватила нож и ударила пострадавшего.
По факту происшествия было открыто уголовное производство, подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее драка с поножовщиной произошла возле магазина в Запорожье. В результате один из участников стычки оказался в больнице, а второй был задержан – ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Также мы сообщали о кровавой стычке в Харькове, где после ссоры в кафе ранее судимый мужчина схватился за нож и ранил двоих мужчин и женщину. Пострадавшие оказались в больнице.
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