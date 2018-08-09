В Запорожье женщина всадила нож в спину девушке своего сына

В Запорожье 52-летняя женщина поссорилась с девушкой своего сына и всадила ей нож в спину. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее жизнь врачи не сумели.

Трагедия произошла в одной из квартир в Хортицком районе города во время ссоры из-за курения девушки в квартире, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

После конфликта хозяйка ударила курильщицу ножом в спину. В отношении женщины было открыто уголовное производство по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего", которая грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

Напомним, 8 августа в центре Одессы предотвратили убийство женщины-следователя, с которой пытался расправиться ее бывший муж. Мужчину задержали возле железнодорожного вокзала и изъяли боевую гранату РГД-5.

"Узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, он решил устроить ей в прямом смысле взрывную встречу. Не обращая внимания ни на судьбу бывшей жены, ни на судьбы десятков одесситов и гостей города, для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и мест общественного питания", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом двое мужчин средь бела дня напали на местную жительницу. В одном из нападающих опознали тренера по тхэквондо.

А в Хмельницком 18-летний юноша, который находится на учете в психиатрической больнице, с ножом напал на свою 9-летнюю соседку.