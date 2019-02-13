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В Запорожье жильцы многоэтажки 30 лет прожили без лифта

Сегодня, 12:47

Пенсионеры с верхних этажей неделями не выходят на улицу

Иллюстрация.
Иллюстрация.. Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
В Запорожье жильцы многоэтажки 30 лет прожили без лифта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/34c/6b2/5c434c6b2663b.jpg Запорожье Пенсионеры с верхних этажей неделями не выходят на улицу

В Запорожье жильцы одной из многоэтажек уже 30 лет прожили без лифта: молодые мамы из этого дома реже других гуляют с детьми, а пенсионеры с верхних этажей неделями не выходят на улицу – передвигаться по ступенькам им сложно.

При этом коммунальщики отремонтировать подъемники только обещают. Между тем в многоэтажке – два лифта, и ни один из них не работает.

"Эта шахта лифта горела она восстановлению абсолютно не подлежит. Эта шахта лифта – здесь разграблено все что можно. Вы даже видите, там кроме мусора ничего нету", – рассказала женщина, живущая в доме.

Как рассказала Марика Гинс, которая живет на девятом этаже, во дворе с сыном она гуляет раз в четыре дня, когда у мужа выходной, потому что не может одна нести тяжелую коляску.

"Вот, посмотрите, сколько здесь колясок, велосипедов, вот два лифта, которые должны работать, но, к сожалению, мы добираемся сами, своим ходом. Как‑то так живем уже 22 года", – объяснила она.

Анна Николаевна с мужем живут на седьмом этаже, и почти 30 лет назад, когда их дочь была маленькой – так же мучились с детской коляской. Теперь супруги на пенсии, а подъемника нет до сих пор.

"Я живу на седьмом этаже, у дочери, я ограничена в своих возможностях. Чтобы на улицу выйти, а я сижу там, как в скворечнике, понимаете, потому что нет лифта", – пожаловалась женщина.

Этот дом в 80-х годах построил для своих сотрудников Научно-исследовательский институт Академии аграрных наук. Вскоре учреждение было ликвидировано, а дом оказался ничейным. Жильцы создали Объединение совладельцев многоквартиртного дома, но это не помогло. Местные коммунальщики на жалобы отвечают, как и раньше – вас нет на балансе.

"Когда мы обращались до этого года, мы получали письма — на одну и ту же тему — вы никогда не были в коммунальной собственности, вы не имеет права участвовать ни в каких городских программах", – объяснила глава ОСМД "Златосвет" Галина Мирошниченко.

Шанс на ремонт лифтов появился только сейчас – в мэрии приняли специальную программу капитального ремонта жилья. Она предполагает совместное финансирование работ – 95% предоставляет бюджет, и только пять – жильцы дома. Принять участие в программе теперь могут и ОСМД.

"Конкретно в этой программе, я уже говорила, добавили такой вид работ как капитальный ремонт замена лифтов", – отметила Яна Калинина, начальник отдела департамента ЖКХ Запорожского горсовета.

Жильцы подсчитали, что ремонт лифтов обойдется в 1250 тысяч гривен. Из этой суммы им придется заплатить 60 тысяч гривен, если их заявку одобрит мэрия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Энергодаре сорвался лифт с ребенком внутри. Обрыв троса произошел на уровне шестого этажа, но, к счастью, сработала система экстренного торможения и обошлось без жертв.

Также мы писали о том, что в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. Ребенок погиб. По данному факту в полиции открыто уголовное производство.

А в Киеве на улице Бальзака с 14 этажа упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка из-за падения не пострадала, отделавшись лишь сильным испугом.

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Тег ЖКХ, Запорожье, лифт

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