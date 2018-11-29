В Запорожский области тюремщик продавал наркотики заключенным – СБУ

Каждая передача обходилась родственникам осужденных в сумму до трех тысяч гривен

В Запорожской области задержали старшего инспектора одной из исправительных колоний, который продавал наркотики заключенным. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, сотрудник колонии систематически поставлял заключенным наркотики, а деньги за них он получал на свой банковский счет от родственников осужденных. Одна такая передача обходилась родным в сумму от 500 до трех тысяч гривен. Кроме того, чиновник обещал заключенным "улучшить" условия содержания.

Служащего задержали после очередной попытки пронести на территорию колонии наркотики. По факту происшествия начато уголовное производство, идут следственные действия.





Напомним, ранее в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество, которое было обнаружено в ходе проверки оперативной информации и осмотра работников смены, заступивших на службу.

А в Киеве задержали ранее судимого местного жителя, который пытался передать на территорию столичного СИЗО запрещенные вещества и предметы. В частности, среди "посылок" были наркотики, шприцы и мобильные телефоны.