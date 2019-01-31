В запорожском аэропорту пассажиры вторые сутки ждут самолет в Египет
Для перевозки пассажиров был предоставлен другой авиалайнер
Рейс авиакомпании SkyUp сообщением Запорожье – Шарм-эль-Шейх задерживается из-за технического состояния самолета. Пассажиров расселили в гостиницах Запорожья.
Официальный комментарий относительно задержки рейса обнародован на странице КП "Международный аэропорт Запорожье" в Facebook.
"30 января 2019 года в 11:55 из запорожского аэропорта должен был совершить вылет рейс SQP7151 авиакомпании SkyUp сообщением Запорожье – Шарм-эль-Шейх с 189 взрослыми пассажирами на борту. В связи с техническими причинами самолет не смог выполнить рейс", – говорится в сообщении.
Сегодня для перевозки пассажиров был предоставлен другой самолет, в котором разместились 166 взрослых пассажиров. Остальные пассажиры будут отправлены в Шарм-эль-Шейх другими рейсами.
В аэропорту заверили, что на период ожидания авиакомпания обеспечила пассажирам номера в отелях и питание. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, утверждается в сообщении, все запланированные рейсы выполняются по расписанию.
Ранее уже сообщалось о том, что около 200 украинских туристов в Египте не смогли вовремя покинуть страну из-за технических неполадок самолета.
Как известно, в последнее время резко возросло количество случаев, в которых туристы не могут своевременно улететь из Украины на отдых или наоборот – вернуться домой. В конце июня украинский туристический рынок столкнулся с проблемой задержки рейсов в пиковый летний сезон.
Во многом ситуации были похожи: пассажирам сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.
В свою очередь Кабинет министров Украины в связи с недавними проблемами, возникшими на рынке туристических услуг, готовит ряд решений, которые будут способствовать устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В запорожском аэропорту пассажиры вторые сутки ждут самолет в Египет". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет рейса Москва – Кишинев совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы
Авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову
Президент Германии против своей воли застрял в одной из беднейших стран мира
Из-за очередной неполадки в правительственном лайнере Штайнмайер вынужден ждать непонятно сколько, чтобы отправиться домой
Россиянин избил стюардессу во время полета в Анталию
Самолету пришлось произвести экстренную посадку
Студент "заминировал" самолет, чтобы не видеться с родителями, и "влетел" на 75 тысяч евро
Парня ждет суд — ему грозит до пяти лет тюрьмы и огромный штраф