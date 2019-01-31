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В запорожском аэропорту пассажиры вторые сутки ждут самолет в Египет

31 января, 22:56

Для перевозки пассажиров был предоставлен другой авиалайнер

Фото: facebook.com/aeroport.zp
Фото: facebook.com/aeroport.zp.
В запорожском аэропорту пассажиры вторые сутки ждут самолет в Египет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/360/a65/5c5360a65f039.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/360/a65/5c5360a65f039.jpg Запорожье Для перевозки пассажиров был предоставлен другой авиалайнер

Рейс авиакомпании SkyUp сообщением Запорожье – Шарм-эль-Шейх задерживается из-за технического состояния самолета. Пассажиров расселили в гостиницах Запорожья.

Официальный комментарий относительно задержки рейса обнародован на странице КП "Международный аэропорт Запорожье" в Facebook.

"30 января 2019 года в 11:55 из запорожского аэропорта должен был совершить вылет рейс SQP7151 авиакомпании SkyUp сообщением Запорожье – Шарм-эль-Шейх с 189 взрослыми пассажирами на борту. В связи с техническими причинами самолет не смог выполнить рейс", – говорится в сообщении.

Сегодня для перевозки пассажиров был предоставлен другой самолет, в котором разместились 166 взрослых пассажиров. Остальные пассажиры будут отправлены в Шарм-эль-Шейх другими рейсами.

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В аэропорту заверили, что на период ожидания авиакомпания обеспечила пассажирам номера в отелях и питание. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, утверждается в сообщении, все запланированные рейсы выполняются по расписанию.

Ранее уже сообщалось о том, что около 200 украинских туристов в Египте не смогли вовремя покинуть страну из-за технических неполадок самолета.

Как известно, в последнее время резко возросло количество случаев, в которых туристы не могут своевременно улететь из Украины на отдых или наоборот – вернуться домой. В конце июня украинский туристический рынок столкнулся с проблемой задержки рейсов в пиковый летний сезон. 

Во многом ситуации были похожи: пассажирам сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.

В свою очередь Кабинет министров Украины в связи с недавними проблемами, возникшими на рынке туристических услуг, готовит ряд решений, которые будут способствовать устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.

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Тег аэропорт, самолет, Запорожье, пассажиры, рейс

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