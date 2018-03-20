В Запорожском аэропорту задержан мужчина с наркотиками

Украинец ввез из Турции таблетки с психотропным веществом

В международном аэропорту Запорожья таможенники задержали прилетевшего из Турции украинца, который перевозил психотропные медицинские препараты, запрещенные для свободного перемещения.

Как сообщили в таможенной службе ГФС, мужчина прилетел рейсом "Стамбул – Запорожье".

Украинца задержали после пересечения "зеленого коридора" и в багаже у него обнаружили 118 таблеток медицинского препарата Lexotanil.





Фото: Запорожская таможня ГФС

Фото: Запорожская таможня ГФС

"Поскольку препарат содержит психотропное вещество "бромазепам" в количестве 0,364 граммов, для его перемещения необходимо иметь справку медицинского учреждения", – говорится в сообщении.

На мужчину составили протокол, препараты временно изъяты.

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