Запорожское издание сообщило об иске депутата после новостей о ДТП с его участием

Редакция отказала Гришину в опровержении, которого тот добивался

В Запорожье редакция новостного сайта заявила о судебном иске к журналистам издания, который был подан депутатом областного совета Ярославом Гришиным после того, как сайт отказался опубликовать опровержение новости о смертельном ДТП с участием политика.

Как говорится в официальном заявлении запорожского издания 061.ua, депутат подал иск с требованием возмещения морального ущерба из-за публикации на сайте, где шла речь о ДТП, в результате которого погиб отец двух детей.

При этом Гришин заявляет, что публикация якобы нанесла ему моральный ущерб, поскольку комментарии к новости "помешали ему вести общественную и политическую деятельность".

Рассмотрение иска назначено на 21 сентября в Шевченковском районном суде Запорожья.

Ранее в запорожском издании заявляли о давлении, которое возникло после новостей о смертельном ДТП с участием депутата.

Напомним, 24 июня под Запорожьем внедорожник депутата областного совета Ярослава Гришина насмерть сбил человека. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook, заявив, что сбитый мужчина был сильно пьян.

Позже в сети появилось сообщение запорожских журналистов, которые, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщали, что дело о смертельном ДТП с участием Гришина решили расследовать в Генпрокуратуре.