В запорожском селе двое мужчин до смерти забили своего собутыльника

От полученных травм пострадавший скончался на месте

В Запорожской области двое мужчин насмерть забили собутыльника. Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В запорожском селе двое мужчин до смерти забили своего собутыльника //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg 2019-01-21T15:18:00+02:00 Запорожье От полученных травм пострадавший скончался на месте

В Запорожской области задержали двоих мужчин, которые подозреваются в том, что насмерть забили односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, во время застолья троих жителей села Воскресенка Пологовского района двое из них на почве неприязненных отношений избили третьего. Пострадавший от многочисленных телесных повреждений скончался на месте.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления. Одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, второго отправили под домашний арест. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале 2018 года в городе Фастов под Киевом полиция раскрыла заказное убийство многодетной матери. Заказчиков и исполнителей преступления задержали.

Ранее в Измаильском районе Одесской области в частном доме были найдены убитыми четыре человека. Как сообщили в полиции, тела принадлежали хозяину дома, двоим мужчинам и женщине. На всех телах были обнаружены колото-резаные раны.

Позже выяснилось, что мотивом массового убийства стала ревность: хозяин дома принимал гостей — двоих односельчан и жительницу соседнего села, а позже к ним присоединился сожитель женщины. В разгар застолья гость приревновал ее к другим мужчинам, что привело к ссоре и драке. Во время стычки он с помощью топора и ножа нанес смертельные ранения присутствующим и сбежал.

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