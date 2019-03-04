В запорожском селе нашли обезглавленный труп

Полицейские оперативно задержали подозреваемого

В запорожском селе нашли обезглавленный труп. Фото: Нацполиция

В запорожском селе нашли обезглавленный труп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d10/612/5c7d106121f3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d10/612/5c7d106121f3b.jpg 2019-03-04T13:53:00+02:00 Запорожье Полицейские оперативно задержали подозреваемого

В Веселовском районе Запорожской области произошло жестокое убийство местного жителя. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 3 марта, около 20:30 поступило заявление о том, что в селе Малая Михайловка найден труп мужчины.

По прибытии полицейские обнаружили тело 63-летнего человека и выяснили, что накануне пострадавший выпивал вместе со своим знакомым, а затем между ними произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома ножевые ранения. Когда пострадавший скончался, злоумышленник обезглавил его.

В настоящее время подозреваемого задержали. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 2 марта в пригороде Одессы задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал Дмитрий Головин, тот из-за жажды денег "двумя выстрелами в голову отобрал не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.

Кроме того, в Одессе на протяжении 1 марта произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В запорожском селе нашли обезглавленный труп". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.