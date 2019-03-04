В запорожском селе спасатели почти три часа боролись с масштабным пожаром
Возгорание потолочных балок спасатели тушили более двух часов
В Ореховском районе Запорожской области спасатели более двух часов боролись с пожаром на чердаке жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Сообщение о возгорании спасатели получили 3 марта, около 16:20 – в заявлении говорилось о пожаре по улице Мира в селе Юрковка. Как выяснилось, в одном из частных домов загорелось перекрытие потолка, а также деревянные балки на чердаке.
Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание около 19:00. В результате обошлось без пострадавших. Причина пожара пока неизвестна, ведется следствие.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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