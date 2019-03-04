В запорожском селе спасатели почти три часа боролись с масштабным пожаром

Возгорание потолочных балок спасатели тушили более двух часов

На борьбу с огнем у спасателей ушло более двух часов. Фото: ГСЧС

В запорожском селе спасатели почти три часа боролись с масштабным пожаром //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfc/6f7/5c7cfc6f7f5cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfc/6f7/5c7cfc6f7f5cd.jpg 2019-03-04T12:44:43+02:00 Запорожье Возгорание потолочных балок спасатели тушили более двух часов

В Ореховском районе Запорожской области спасатели более двух часов боролись с пожаром на чердаке жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Сообщение о возгорании спасатели получили 3 марта, около 16:20 – в заявлении говорилось о пожаре по улице Мира в селе Юрковка. Как выяснилось, в одном из частных домов загорелось перекрытие потолка, а также деревянные балки на чердаке.

Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание около 19:00. В результате обошлось без пострадавших. Причина пожара пока неизвестна, ведется следствие.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В запорожском селе спасатели почти три часа боролись с масштабным пожаром". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.