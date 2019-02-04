В запорожском селе у молодого парня изъяли гранаты

Полицейские отправили изъятые боеприпасы на экспертизу

Копы изъяли несколько гранат у местного жителя. Фото: Нацполиция

В запорожском селе у молодого парня изъяли гранаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/86e/382/5c586e38238ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/86e/382/5c586e38238ec.jpg 2019-02-04T18:57:00+02:00 Запорожье Полицейские отправили изъятые боеприпасы на экспертизу

В Мелитопольском районе на территории частного дома в одном из сел во время обыска полицейские обнаружили и изъяли несколько гранат. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Запорожской области.

В ходе санкционированного обыска в селе Трудовое в доме 24-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли корпус гранаты Ф-1, два корпуса гранаты РГН, один запал УЗРГМ-2 и два запала УДО современного производства.

Все изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в Киеве задержали банду, которая занималась поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.

Кроме того, в столице был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. В частности, в "ассортимент" входили пистолеты, патроны и гранаты.

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