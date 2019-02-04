В запорожском селе у молодого парня изъяли гранаты
Полицейские отправили изъятые боеприпасы на экспертизу
В Мелитопольском районе на территории частного дома в одном из сел во время обыска полицейские обнаружили и изъяли несколько гранат. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Запорожской области.
В ходе санкционированного обыска в селе Трудовое в доме 24-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли корпус гранаты Ф-1, два корпуса гранаты РГН, один запал УЗРГМ-2 и два запала УДО современного производства.
Все изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство.
Напомним, ранее в Киеве задержали банду, которая занималась поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.
Кроме того, в столице был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. В частности, в "ассортимент" входили пистолеты, патроны и гранаты.
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