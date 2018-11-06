В запорожской больнице женщины ногами избили врачей

В помещении городской больницы №7 города Запорожье две женщины накинулись на двух врачей, избив их ногами в кабинете заведующей.

В пресс-службе областного управления Нацполиции сообщили, инцидент произошел 5 ноября, когда 59-летняя женщина вместе с 24-летней дочерью избили медиков, нанеся им сотрясение мозга после того, как в больнице скончалась их 88-летняя родственница.

Как стало известно, посетительниц попросили подождать в кабинете, пока будут оформляться документы, и после этого они ворвались в кабинет заведующей и набросились на нее, а попутно избили еще одного врача.

Пострадавшие написали заявление в полицию, которая открыла уголовное производство по статье "умышленное нанесение легких телесных повреждений". Злоумышленницам грозит наказание в виде штрафа или же исправительных работ сроком до одного года.

Напомним, ранее в Черноморске Одесской области мужчина избил врачей скорой помощи, прибывших на вызов. Как выяснилось, 39-летний мужчина вызвал помощь больной матери, но, когда медики прибыли, возник конфликт, который перерос в потасовку. По словам нападавшего, причиной ссоры стало то, что медики не оказали помощи его матери.

Не так давно в Ровно на врача "скорой" напали во время оказания медицинской помощи пациенту. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками.

А в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи. Пострадавший получил двойной перелом челюсти.