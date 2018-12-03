В Запорожской канализации обнаружили труп

В люке одной из теплотрасс Запорожья в Осипенковском районе города было обнаружено тело мертвого человека.

Как рассказали местные жители, погибший был человеком без определенного места жительства, передает "Индустриалка".

По предварительным данным, тело пролежало под землей три дня, а обнаружил его знакомый, который и сообщил об этом в полицию.

Бойцы аварийно-спасательной службы "Кобра" извлекли труп из канализационного люка и передали его на экспертизу. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, врачи подозревают, что молодой человек умер от передозировки наркотиков.

Также мы писали, что в Днепре в частном доме нашли окровавленное тело мужчины. Жуткую находку обнаружили в Амур-Нижнеднепровском районе города.

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