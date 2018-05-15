В Запорожской области активизировались гадюки: специалисты дали важные советы

В Запорожской области активизировались гадюки, которые ведут себя агрессивно только в конце весны и начале лета. В департаменте здравоохранения мэрии Запорожья рассказали, что нужно делать при встрече с ядовитой змеей и как поступить, если она вас все-таки укусила.

В частности, врачи напомнили, что на территории Украины есть три вида гадюк – гадюка Никольского, степная гадюка и гадюка обыкновенная. Специалисты отметили, что сами змеи, как правило, не нападают на людей первыми, и при встрече пытаются быстро отползти, но, если на змею наступить, она может укусить, защищая себя.

Между тем, укусы змей не всегда приводят к отравлению – примерно в четверти случаев они не выделяют яд при нападении. Однако, если змея приняла угрожающую позу, стоит неторопливо отступить назад, не делая резких движений. Также не стоит оборачиваться к змее спиной, а если есть палка – ее лучше держать перед собой по направлению к змее. Также не нужно убегать от змеи, сломя голову – есть риск наступить на гадюку, не замеченную до этого.

В случае, если гадюка вас все же укусила, следует сразу обратиться за помощью врачей, а по дороге в медицинское учреждение очень важно сохранять укушенную часть тела в неподвижном состоянии. На поврежденное место стоит наложить влажную прохладную повязку, а для выведения яда из организма потерпевшему стоит давать много крепкого чая, бульона или воды, и при этом как можно скорее доставить его в ближайшую больницу.

Стоит напомнить, что в Днепре области нашли гадюку, длина которой достигала двух метров. Огромную рептилию обнаружили на проспекте Слобожанском. На поимку змеи были отправлены шестеро спасателей, которые вывезли ее за пределы города.

Напомним, ранее в Ровенской области змея укусила двухлетнего ребенка. В ножку мальчика ужалила змея, когда он с детьми гулял во дворе дома, недалеко от леса. Малыша лечили с помощью капельниц.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области змея укусила 10-летнего мальчика. Ребенок, приехавший в гости к родственникам из Львовской области, попал в реанимацию.