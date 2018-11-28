В Запорожской области аноним заявил о минировании здания возле АЭС
Как выяснили копы, "террорист" оказался пьяным местным жителем
В Запорожской области полицейские Энергодара задержали мужчину, который сообщил о минировании магазина, расположенного возле атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Заявление о минировании поступило 27 ноября, около 23:30. Аноним рассказал о бомбе, заложенной в магазине возле Запорожской АЭС. На место происшествия оперативно выехали полицейские.
В ходе проверки помещения и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Вскоре удалось и установить личность "минера", который звонил с мобильного телефона.
"Террористом" оказался 25-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия открыто уголовное производство, злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Запорожье мужчина пригрозил взорвать все электростанции города, если в течение 30 минут ему не включат свет. Копы выяснили, что "минером" стал 63-летний мужчина, возмущенный отключением электроэнергии на улице Почтовой.
А ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве и Одессе двух злоумышленников, которые сделали заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.
Также мы писали о том, как в Киеве "заминировали" здание, где решали судьбу вертолетной площадки беглого экс-президента Виктора Януковича.
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