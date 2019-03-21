В Запорожской области арестовали подозреваемого в продаже особо опасных наркотиков

Подозреваемого в распространении наркотиков отправили под домашний арест

В Запорожской области изъяли опасный наркотик. Фото: Нацполиция

В Запорожской области арестовали подозреваемого в продаже особо опасных наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/378/8fe/5c93788fe8104.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/378/8fe/5c93788fe8104.jpg 2019-03-21T13:45:00+02:00 Запорожье Подозреваемого в распространении наркотиков отправили под домашний арест

В Ореховском районе Запорожской области арестовали подозреваемого в сбыте особо опасного психотропного вещества – PVP. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным полицейских, копы получили оперативную информацию о том, что на территории Ореховского района неизвестный распространяет опасное наркотическое вещество.

В ходе проверки была установлена личность злоумышленника – им оказался 43-летний житель села Таврическое. По его месту жительства был проведен обыск, в результате которого изъяли около 200 граммов марихуаны и около 40 граммов семян конопли.

Все вещества были направлены на экспертизу. А задержанному суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По факту происшествия открыто уголовное производство. Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов.

Ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.

А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.

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