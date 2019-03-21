Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожской области арестовали подозреваемого в продаже особо опасных наркотиков

Сегодня, 13:45

Подозреваемого в распространении наркотиков отправили под домашний арест

В Запорожской области изъяли опасный наркотик
В Запорожской области изъяли опасный наркотик. Фото: Нацполиция
В Запорожской области арестовали подозреваемого в продаже особо опасных наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/378/8fe/5c93788fe8104.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/378/8fe/5c93788fe8104.jpg Запорожье Подозреваемого в распространении наркотиков отправили под домашний арест

В Ореховском районе Запорожской области арестовали подозреваемого в сбыте особо опасного психотропного вещества – PVP. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным полицейских, копы получили оперативную информацию о том, что на территории Ореховского района неизвестный распространяет опасное наркотическое вещество.

В ходе проверки была установлена личность злоумышленника – им оказался 43-летний житель села Таврическое. По его месту жительства был проведен обыск, в результате которого изъяли около 200 граммов марихуаны и около 40 граммов семян конопли.

Все вещества были направлены на экспертизу. А задержанному суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По факту происшествия открыто уголовное производство. Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов. 

Ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя БолградаНа чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.

А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег марихуана, конопля, запорожская область, наркотик, PVP

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области арестовали подозреваемого в продаже особо опасных наркотиков". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевской области изъяли каннабиса на 40 тысяч гривен

Вчера, 12:50

У 37-летнего безработного мужчины изъяли 200 грамм фасованной для распространения конопли

Одесские копы уничтожили крупную партию изъятых наркотиков: появились фото и видео

18 марта, 18:27

Уничтожение зелья проводилось под контролем специальной комиссии

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

В ​Бразилии ранили известного украинского телеведущего:...

«Не бойтесь измены»
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной