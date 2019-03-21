В Запорожской области арестовали подозреваемого в продаже особо опасных наркотиков
Подозреваемого в распространении наркотиков отправили под домашний арест
В Ореховском районе Запорожской области арестовали подозреваемого в сбыте особо опасного психотропного вещества – PVP. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
По данным полицейских, копы получили оперативную информацию о том, что на территории Ореховского района неизвестный распространяет опасное наркотическое вещество.
В ходе проверки была установлена личность злоумышленника – им оказался 43-летний житель села Таврическое. По его месту жительства был проведен обыск, в результате которого изъяли около 200 граммов марихуаны и около 40 граммов семян конопли.
Все вещества были направлены на экспертизу. А задержанному суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По факту происшествия открыто уголовное производство. Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотических препаратов.
Ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.
А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.
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