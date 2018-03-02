В Запорожской области без света остаются 16 населенных пунктов

В Запорожской области по состоянию на утро 2 марта остаются без электроэнергии 16 населенных пунктов, причем за минувшие сутки ситуация значительно улучшилась.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

За вечер и ночь количество отключенных населенных пунктов уменьшилось более чем вдвое: по данным на 16:00 1 марта без света были 37 населенных пунктов, из которых 10 – частично.

В Бердянском районе (11, из них 3 – частично), Бильмацком (10, из них 2 – частично), Веселовском (1), Гуляйпольском (1), Ореховском (1), Пологовском (2, из них 1 – частично), Приморском (1 частично), Токмацком (1 частично) и Черниговском (9, из них 2 – частично).

Над ликвидацией последствий стихии работают аварийно-ремонтные бригады ОАО "Запорожьеоблэнерго" с привлечением спецтехники.

В свою очередь, представители "Запорожьеоблэнерго" сообщили, где именно продолжаются аварийные работы: в Бердянском районе восстанавливают энергоснабжение в 6 населенных пунктах, полностью отключенных от света и в 4 – частично лишенных электрики, в Бильмацком – 7 (из них 2 – частично), в Токмацком – 2 (1 – частично) и в Черниговском – 1 частично.

Работы будут идти до полного восстановления энергоснабжения.

Напомним, ранее в Запорожской области из-за снежных заносов высотой в 1,5 метра перекрывали трассу национального значения – тогда в заносах застряли около 1000 автомобилей.

Ранее мы писали, что Днепропетровскую область замело снегом: последствия непогоды.

Также сообщалось, что непогода оставила харьковчан без тепла и электричества.