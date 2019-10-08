В Запорожской области будут судить женщину, поддерживавшую "Новороссию"

/ Фото: Сегодня

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, которая выступала за присоединение юго-восточных областей Украины в состав так называемой "Новороссии". Об этом сообщили на сайте прокуратуры.

Следствие установило, что жительница Мелитополя, не признавая государственную власть в Украине и, будучи радикально настроенной, призывала в социальных сетях (преимущественно в "Одноклассниках") поддержать присоединение юго-восточных областей Украины в состав так называемой "Новороссии".

В прокуратуре утвердили обвинение по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (осуществление призывов с целью изменения границ территории и государственной границы Украины). Сейчас дело передано в Мелитопольский горрайонный суд.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали шесть человек – двух женщин и четырех мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Кроме того, суд заочно приговорил боевика "ЛНР" к 14 годам тюрьмы . По данным СБУ, в 2014 году житель города Артемовск Перевальского района Луганской области добровольно стал террористом и членом так называемого батальона "Брянка СССР".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram