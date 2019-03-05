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В Запорожской области дебошир ударил ножом полицейского

Сегодня, 17:24

Ножевой удар полицейский получил, разнимая семейную ссору

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Запорожской области дебошир ударил ножом полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg Запорожье Ножевой удар полицейский получил, разнимая семейную ссору

В Запорожской области задержали мужчину, который нанес ранение полицейскому, который пытался разнять семейную ссору.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 4 марта в Токмакском районе – местная жительница позвонила копам и заявила, что в соседском дворе происходит семейная ссора.

Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя неадекватно и угрожал семье. Патрульные попытались успокоить дебошира, однако тот начал вести себя агрессивно и сопротивлялся стражам порядка.

В какой-то момент буян схватил нож и ударил им одного из стражей порядка, старшего сержанта полиции 1982 года рождения. К счастью, ранения не оказались тяжелыми и после оказания копу медпомощи врачи отпустили его домой.

По факту сопротивления полиции и нанесения телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа были открыты уголовные производства. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".

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Тег полиция, запорожская область, полицейский, поножовщина, резня, нападение на копа

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