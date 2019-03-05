В Запорожской области десять школ закрыли на карантин
За неделю в области возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ
В Запорожье и области из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ десять школ закрыли на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.
Так, на протяжении минувшей недели в области было зарегистрировано 8692 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Большую часть заболевших (69%) составили дети. В больницы были доставлены 188 человек, из них 113 – дети.
В связи с этим на карантин полностью закрыты 10 школ области. Также временно приостановлено обучение в 10 отдельных классах, а также в одной группе детсада.
Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.
Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.
Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.
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