В Запорожской области девушка случайно выстрелила подруге в лицо

В Ореховском районе Запорожской области 16-летняя девушка случайно выстрелила в лицо своей 17-летней подруге. Пострадавшую госпитализировали, а по факту неосторожного обращения с оружием открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Четыре подруги в возрасте от 15 до 17 лет собрались в одном из домов в поселке городского типа Камышеваха, в то время, когда родителей не было дома. Дочь хозяина дома, девочка 2003 года рождения взяла ружье отца и во время неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел. Потерпевшая 2002 года рождения получила травму лица", – отметили копы.

17-летняя пострадавшая находится в реанимации Запорожской областной детской клинической больницы с серьезными ранениями лица.

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Ружье было изъято и полицейские выясняют обстоятельства его хранения. По факту выстрела открыто уголовное производство по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

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Также решается вопрос открытия еще одного уголовного производства – по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Санкции статей предусматривают до пяти лет тюрьмы.

Новости "Сегодня" сообщали, что ранее в Городянском районе Черниговской области мужчина во время охоты случайно застрелил своего знакомого.

Подобный случай произошел в сентябре прошлого года в Закарпатской области. Там парень застрелил мужчину в лесу, перепутав его со зверем. Мужчина получил огнестрельное ранение в сердце, от которого скончался по дороге в больницу.

В 2018 году в ряде областей Украины временно запрещали охоту в связи с введением военного положения:

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