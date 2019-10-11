В Запорожской области директор интерната сдавал детей в рабство

Чиновнику грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Мелитополе полицейские задержали директора интерната, который сдавал своих воспитанников в трудовое рабство.

Как рассказали в пресс-службе полиции Запорожской области, воспитанников интерната использовали как рабочую силу на частных строительных и хозяйственных объектах. За четырех подростков, которых отправил на стройку в селе Приазовское, директор получил 1000 гривен.

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Фото: ГУНП в Запорожской области

"Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас директору грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, не так давно столичные следователи завершили досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы, которые несколько лет удерживали в неволе в Одесской области более 80 человек.

Кроме того, ранее польские и украинские правоохранительные службы обнаружили в Великопольском воеводстве Польши подпольную, на которой принуждали нелегально работать украинцев.

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