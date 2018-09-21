В Запорожской области для спасения коровы понадобился автокран: опубликованы фото

Сегодня, 11:39

Участие в спасении коровы принимали жители села, спасатели и подъемный кран

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

В селе Гасановка Вольнянского района Запорожской области 20 сентября произошло необычное происшествие – во дворе одного из домов по улице Центральной корова упала в погреб, и животное с помощью автокрана доставали спасатели Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Как оказалось, животное провалилось в подвал хозяйственной постройки, где хранилось зерно. Вначале владельцы животного вместе с соседями пытались самостоятельно вытащить корову, но из-за узкого люка у них это не получалось.

В конце концов, были вызваны сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место происшествия с подъемным краном "Силач", с помощью которого и удалось извлечь животное.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как на трассе под Киевом произошло ДТП, виновником которого стал выскочивший на дорогу лось. Авария произошла в ночь на 20 сентября, когда несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу дикого зверя. Очевидцы сообщили, что животное тоже задели, но не сильно – лось остался на ногах, хотя и выглядел перепуганным.

А ранее в Полтавской области из-за выскочившего на дорогу лося произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла женщина, мужчина попал в больницу. Авария произошла на трассе Киев-Харьков, где 62-летний водитель врезался в животное, которое перебегало дорогу.
корова, запорожская область, животное, ГСЧС

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"Сегодня"

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