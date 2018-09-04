В Запорожской области фура сбила мотоцикл: три человека оказались в больнице

Сегодня, 18:06

Фото: Главное управление Нацполиции в Запорожской области
Фото: Главное управление Нацполиции в Запорожской области

Утром 4 сентября в Вольнянске Запорожской области произошло столкновение грузовика MAN с мотоциклом, в результате которого три человека были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ДТП произошло около 7:40 на улице Соборной, когда водитель фуры, нарушив правила, сбил мотоцикл G-MAX.

"Скорая" доставила в районную больницу 25-летнего водителя и двоих пассажиров мотоцикла – 13-летнюю девочку и 11-летнего мальчика. На данный момент неизвестно, какие травмы получили пострадавшие.

По факту аварии в полиции возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП, грузовик, мотоцикл, запорожская область, Вольнянск

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Источник:

"Сегодня"

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