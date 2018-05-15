В Запорожской области Генштаб пересчитает призывников

В Запорожской области сотрудники Генерального штаба Вооруженных Сил проведут плановую проверку и пересчитают юношей, которые будут призваны в ряды ВСУ. Проверка пройдет с 22 по 25 мая в Запорожье, Энергодаре, Токмаке и Бердянске. Генштаб проверит, как в регионе проводят военный учет призывников и военнослужащих.

Помимо самих военкоматов, Генштаб намерен поверить учет военнослужащих в органах исполнительной власти, на ряде промышленных предприятий, учреждений и организаций.

Известно, что проверка пройдет на Запорожской АЭС, заводе "Искра", в Запорожском медуниверситете, Футбольный клуб "Металлург", на ГП "Бердянский морской торговый порт", в Бердянской исполнительной колонии №77 , Управлении полиции охраны, Запорожском областном военном комиссариате и подчиненных ему районных и городских военных комиссариатах, также других учреждениях и организациях.

Сама проверка будет состоять из двух этапов: устного доклада ответственных лиц и практической проверке всех документов (расчетных ведомостей по призывникам, журналов регистраций и прочего). Результаты проверки комиссия из Генштаба озвучит 25 мая.

Напомним, 2 апреля в Украине стартовал весенний призыв в ряды силовых структур: планировалось, что на службу поступят более 15 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин в полтора раза увеличил количество "весенних" призывников. В частности, в Киеве планируется призвать 563 юноши. Максимальное количество призывников (1520 человек) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255 человек) – в Закарпатской.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Вооруженные силы Украины одной из самых активных и наиболее эффективных армий Европы. "В течение последних трех лет мы стали одной из самых активных армий в Европе, хотя до этого армия была в очень плохом состоянии. И наша стратегия также является очень важным шагом для будущего цивилизации", – подчеркнул глава государства.