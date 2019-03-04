В Запорожской области грабитель напал на 10-летнюю школьницу
Полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении
В Запорожской области полицейские оперативно задержали подозреваемого в ограблении 10-летней девочки, у которой прямо посреди улицы в городе Днепрорудное отобрали мобильный телефон.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, к ним с заявлением обратилась 31-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный мужчина вырвал из рук ее дочери телефон и сбежал.
В ходе отработки заявления копы задержали подозреваемого – им оказался 24-летний мужчина, у которого стражи порядка обнаружили похищенный телефон. По факту грабежа открыто уголовное производство, задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, недавно подобный инцидент произошел в Бердянске – там у 11-летней школьницы отобрал телефон мужчина, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Подозреваемого задержали, ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару.Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.
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