В Запорожской области грабитель напал на 10-летнюю школьницу

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Запорожской области грабитель напал на 10-летнюю школьницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg 2019-03-04T18:18:24+02:00 Запорожье Полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении

В Запорожской области полицейские оперативно задержали подозреваемого в ограблении 10-летней девочки, у которой прямо посреди улицы в городе Днепрорудное отобрали мобильный телефон.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, к ним с заявлением обратилась 31-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный мужчина вырвал из рук ее дочери телефон и сбежал.

В ходе отработки заявления копы задержали подозреваемого – им оказался 24-летний мужчина, у которого стражи порядка обнаружили похищенный телефон. По факту грабежа открыто уголовное производство, задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, недавно подобный инцидент произошел в Бердянске – там у 11-летней школьницы отобрал телефон мужчина, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Подозреваемого задержали, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару.Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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