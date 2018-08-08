В Запорожской области грузовик врезался в легковушку: пострадал пятилетний ребенок

Сегодня, 15:09

Водитель ВАЗа выезжал на дорогу с обочины и не заметил грузовика

Фото: МедиаЦентр
Фото: МедиаЦентр

В селе Благовещенка Запорожской области около 16 часов 6 августа произошло серьезное ДТП с легковым ВАЗом и грузовиком КамАЗ, в котором пострадали водитель легковушки и его ребенок-пассажир.

Как сообщает "Медиа Центр", 29-летний местный житель, который мог быть нетрезвым, выехал на дорогу с обочины и не заметил проезжающий грузовик. В результате машина oказалась пoд кoлесами грузoвика.

После аварии оба пострадавших были госпитализированы, а медики установили, что у мальчика ушиб левого предплечья и, предположительно, тупая травма живота. Обстоятельства этой страшной аварии в настоящее время устанавливают специалисты.

Напомним, ранее масштабном ДТП на Полтавском шоссе под Днепром, где легковой автомобиль Audi врезался в пассажирский автобус, два человека погибли и 16 получили ранения. 

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.  Также мы сообщали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.
ДТП, грузовик, запорожская область

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