В Запорожской области грузовик врезался в маршрутку с пассажирами

Очевидцы сообщили, что из автобуса извлекли тела двух человек

В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь 10 августа, около 14:00 произошло столкновение пассажирской маршрутки с грузовиком. По словам очевидцев, из покореженного автобуса извлекли тела двух погибших, передает 061.ua.

"По предварительной информации, КамАЗ ехал в сторону Васильевки, а маршрутка – в направлении Запорожья. У грузовика отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку", – говорится в сообщении.

Также журналисты, ссылаясь на комментарий пресс-офицер ГСЧС Юлии Барышевой, отметили, что "уже известно, что спасатели извлекли из маршрутки тела двух человек".

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