В Запорожской области грузовик врезался в маршрутку с пассажирами

Сегодня, 15:39

Очевидцы сообщили, что из автобуса извлекли тела двух человек

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь 10 августа, около 14:00 произошло столкновение пассажирской маршрутки с грузовиком. По словам очевидцев, из покореженного автобуса извлекли тела двух погибших, передает 061.ua.

"По предварительной информации, КамАЗ ехал в сторону Васильевки, а маршрутка – в направлении Запорожья. У грузовика отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку", – говорится в сообщении.

Также журналисты, ссылаясь на комментарий пресс-офицер ГСЧС Юлии Барышевой, отметили, что "уже известно, что спасатели извлекли из маршрутки тела двух человек".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.
ДТП, маршрутка, грузовик, запорожская область, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожской области грузовик врезался в маршрутку с пассажирами". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Донецкой области автомобиль насмерть сбил 61-летнего велосипедиста

Сегодня, 14:18

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии

Одесса

Фото: ГУНП в Одесской области

Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись шесть автомобилей, пострадала женщина

Сегодня, 10:46

Авария произошла в Приморском районе города
Загрузка...

Другие регионы

Фото: ГУНП в Полтавской области

Смертельное ДТП на трассе Киев - Харьков: легковушка врезалась в автобусную остановку

Сегодня, 10:25

Водитель автомобиля погиб на месте аварии

Запорожье

Фото: РИА Мелитополь

На Азовском море объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 10:06

Спасатели предупредили о сильном ветре и опасности пожаров
Загрузка...