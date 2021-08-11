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В Запорожской области хотели создать фейковые органы власти. СБУ провела обыски

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
11 августа, 15:08
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Чтобы получить приверженность местных жителям, злоумышленники обещали им "золотые горы"
В офисе самопровозглашенных "властей" нашли документы и печатки. Коллаж "Сегодня"
В офисе самопровозглашенных "властей" нашли документы и печатки. Коллаж "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области СБУ уже второй раз заблокировала создание фейковых органов самоуправления. Организаторы схемы призывали граждан не признавать украинские органы власти.

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Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

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По данным правоохранителей, несколько местных жителей планировали создать фейковый орган самоуправления, чтобы расшатать обстановку в регионе. Для этого они провели фиктивные "учредительные" собрания и избрали так называемого "уполномоченного общиной".

Правоохранители уже начали расследование. Фото: СБУ

Чтобы привлечь единомышленников, людям обещали отменить налоги и сделать их неподсудимыми.

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Во время обысков у подозреваемых изъяли печати псевдогосударственного образования, компьютерную технику и документы с доказательствами преступления.

Как могут наказать нарушителей?

Правоохранители начали уголовное производство по факту самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица.

В Криминальном кодексе Украины указано, что предусмотрены такие меры:

  • штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • арест на срок до шести месяцев;
  • ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Запорожье уже пытались создать фейковый горсовет. Злоумышленники предлагали деньги за кресло "депутата".

Также напомним, в Хмельницком группа людей создала фейковый городской совет.

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