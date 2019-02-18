В Запорожской области из пожара спасли двух пенсионеров

Родственники вынесли стариков из горящего здания до приезда спасателей

В Запорожской области из пожара спасли двух пенсионеров 2019-02-18T12:56:57+02:00 Запорожье Родственники вынесли стариков из горящего здания до приезда спасателей













В Приазовском районе Запорожской области из горящего дома вынесли двух пенсионеров. Спасали стариков их родственники, не дожидаясь прибытия пожарных.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел вечером 17 февраля – около 19 часов спасатели получили сообщение о пожаре на территории частного дома по улице Центральной в селе Девнинское.

Как выяснилось, на момент возгорания в доме находились 79-летний владелец дома и его 72-летняя жена, которая не может ходить. Пожар заметил хозяин, который и позвонил родственникам.

До прибытия пожарных две внучки пенсионеров, а также другие родственники разбили окно, вынесли пострадавших на воздух и передали медикам. Пенсионеров госпитализировали в центральную районную больницу.

Спустя час пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печного отопления. По факту происшествия проводится расследование.

Ранее мы сообщали о серьезном пожаре в Киеве, где огонь вспыхнул на территории Национального авиационного университета. По данным спасателей, пожар вспыхнул на цокольном этаже четырехэтажного корпуса в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки спасатели эвакуировали пять человек, которые находились на цокольном этаже.

Напомним, жуткий пожар произошел 16 февраля в одноэтажном жилом доме на улице Прилужная в селе Прилипко Волчанского района на Харьковщине. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел охватить деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 12 "квадратов". Бойцы ГСЧС оперативно потушили пламя. Двое людей погибли.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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