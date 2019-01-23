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В Запорожской области из-за электрообогревателя погиб мужчина

Сегодня, 18:16

По факту происшествия проводится расследование

Фото: ГСЧС
В Запорожской области из-за электрообогревателя погиб мужчина //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/892/f29/5c4892f29e5e4.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/892/f29/5c4892f29e5e4.jpg Запорожье По факту происшествия проводится расследование

В Ореховском районе Запорожской области в результате пожара погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

"Во вторник, 22 января, в 16:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Заречное. По прибытии спасатели выяснили, что по ул. Административной горит частный дом", – сказано в собщении.

Спустя час пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в комнате тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 62-летний владелец дома.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного использования электрообогревателя. По факту происшествия проводится расследование.

Ранее мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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