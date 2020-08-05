В Запорожской области из-за коронавируса закрыли детсад: кто заболел

В Энергодаре Запорожской области закрыли на карантин детский садик №16. Накануне у мужа одной из воспитательниц обнаружили коронавирус.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, диагноз потом подтвердился и у его жены. Сейчас они оба находятся на амбулаторном лечении. В связи с этим учреждение не будет работать с 5 по 14 августа.

По информации начальника управления образования Светланы Букреевой, в настоящее время среди детей больных или с симптомами болезни нет.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области, где в последнее время фиксируют антирекорды по коронавирусу, из-за эпидемии закрыли два детских сада. Заражение подтвердили у работников дошкольных учреждений №12 и 92 во Львове.

Также напомним, в Тернополе одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции стал детский сад №6. Тут COVID-19 подтвердили у пяти воспитанников.

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Кроме того, в Донецкой области сотрудница детского сада, которая находилась на больничном с пневмонией, вышла на работу, несмотря на болезнь. Позже она получила положительные результаты теста на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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