В Запорожской области из-за неосторожной стыковки пострадали 26 пассажиров
Неаккуратная стыковка локомотива с составом вызвала серьезные последствия
В Запорожской области на станции Пологи 26 пассажиров поезда №227 Киев-Бердянск пострадали 26 человек, причем двое из них были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Сегодня утром на станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев-Бердянск было допущено превышение скорости во время соединения, что привело к травмированию пассажиров (ушибы, ссадины, ожоги)", – говорится в сообщении.
На место происшествия были вызваны кареты "скорой", работники которой, по предварительной информации врачей, оказали помощь 26 пассажирам.
"Двух пассажиров – женщину с ребенком – госпитализировали в Пологовскую городскую больницу", – добавили железнодорожники.
Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой в 1 час 35 минут, для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия Приднепровской железной дороги.
Напомним, в Киеве на станции метро "Левобережная" пассажир попал под поезд, спасти пострадавшего не удалось, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
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