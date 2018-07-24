В Запорожской области из-за неосторожной стыковки пострадали 26 пассажиров

В Запорожской области на станции Пологи 26 пассажиров поезда №227 Киев-Бердянск пострадали 26 человек, причем двое из них были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сегодня утром на станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев-Бердянск было допущено превышение скорости во время соединения, что привело к травмированию пассажиров (ушибы, ссадины, ожоги)", – говорится в сообщении.

На место происшествия были вызваны кареты "скорой", работники которой, по предварительной информации врачей, оказали помощь 26 пассажирам.

"Двух пассажиров – женщину с ребенком – госпитализировали в Пологовскую городскую больницу", – добавили железнодорожники.

Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой в 1 час 35 минут, для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия Приднепровской железной дороги.

Напомним, в Киеве на станции метро "Левобережная" пассажир попал под поезд, спасти пострадавшего не удалось, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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